Arjantin'de açlık karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Şehir merkezindeki yolları kesenler trafiğin aksamasına neden olurken sabah saatlerinde başlayan gösteri, olaysız bir şekilde öğleyin sona erdi.

Ellerinde Buenos Aires Özerk Şehri hükümeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, AŞ evlerinin finansmanına yapılması planlanan kesintiyi protesto etti.

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