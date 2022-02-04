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BUENOS AIRES - Arjantin'de "adaleti savunmak" gösterisi düzenlendi - Son Dakika

BUENOS AIRES - Arjantin'de "adaleti savunmak" gösterisi düzenlendi

04.02.2022 03:33

Arjantin'de 1 şubatta hükümete yakın çevrelerin Yüksek Mahkeme üyelerini protesto etmesinin ardından, muhalefet yanlıları Yüksek Mahkeme üyelerine destek olmak için "adaleti savunmak" gösterisi yaptı.

Arjantin'de 1 şubatta hükümete yakın çevrelerin Yüksek Mahkeme üyelerini protesto etmesinin ardından, muhalefet yanlıları Yüksek Mahkeme üyelerine destek olmak için "adaleti savunmak" gösterisi yaptı.

Başkent Buenos Aires'te yüzlerce kişi, yargının bağımsızlığını savunmak ve hükümet destekçilerinin düzenlediği protestoya karşı gösteri düzenlemek amacıyla Adalet Sarayı önünde toplandı.

Hukuk profesörlerinin çağrısıyla organize edilen gösteride hükümet ve özellikle Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner protesto edildi.

Hükümet karşıtı slogan atan grup, yargı üzerinde siyasi baskı oluşturulmasını ve Yüksek Mahkeme üyelerinin hedef gösterilmesini kınadı.

Gösteriye, Jose Luis Espert ve Ricardo Lopez Murphy gibi muhalif milletvekilleri de katıldı.

Arjantin'de 1 Şubat'ta hükümete özellikle de Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'a yakın çevreler Yüksek Mahkeme karşıtı gösteri düzenlemiş, Yüksek Mahkeme üyelerinin siyasi saiklerle hareket ettiğini savunarak "yargının demokratikleşmesi" talebinde bulunmuştu.

BUENOS AIRES - Arjantin'de adaleti savunmak gösterisi düzenlendi
BUENOS AIRES - Arjantin'de adaleti savunmak gösterisi düzenlendi
BUENOS AIRES - Arjantin'de adaleti savunmak gösterisi düzenlendi

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Muhalefet, Protesto, Arjantin, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUENOS AIRES - Arjantin'de 'adaleti savunmak' gösterisi düzenlendi - Son Dakika


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