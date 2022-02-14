Üye Girişi
Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika

Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı

14.02.2022 10:12

Arjantin'de günlerdir devam eden orman yangınları, Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaşarak, 50 yıllık araştırmaları küle çevirdi.

Arjantin'de günlerdir devam eden orman yangınları, Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaşarak, 50 yıllık araştırmaları küle çevirdi.

Arjantin'in Corrientes bölgesinde orman yangınları günlerdir devam ediyor. Başkent Buenos Aires'in 200 kilometre uzağındaki Mercedes kasabasına kadar ulaşan alevler, Tarımsal Deney İstasyonu'na (INTA) da sıçrayarak istasyonu ve içinde 50 yıllık araştırmaları küle çevirdi. INTA üyesi Violeta Hauck, 500 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın ile yaptığı açıklamada, "Tarlaların yüzde 95'i yandı. İstasyonda yapılan tüm tarımsal deneyler de yok oldu" dedi. İstasyonda bulunan hayvanlar da tahliye edildi. Mercedes'teki Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı istasyonda ekili meralarda çeşitli deneylerin yanı sıra çok sayıda araştırma yürütülüyordu.

(Serkan Bayar/ İHA)

Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı
Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı
Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı
Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı

YORUMLAR
500

Orman Yangınları, Buenos Aires, Mercedes, Arjantin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:22 Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular
10:10 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımı yaptı, görüntüler sosyal medyada yayımlandı
10:06 Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan: Boşanmıyoruz
10:01 Falyalı'ya son mermiyi Mustafa Söylemez mi sıktı? Kıbrıs medyası iddia etti
10:01 Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
09:59 Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Arjantin'de alevler Tarımsal Deney İstasyonu'na ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement