Arjantin'de Amerikalı siyahi George Floyd'un ölümü protesto edildi - Son Dakika

Arjantin'de Amerikalı siyahi George Floyd'un ölümü protesto edildi
Yürüyüşten detaylar Katılımcıların slogan atması BUENOS AİRES - Sol örgütlerin çağrısıyla toplanan kalabalık ABD'de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a adalet talebi ve ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla ABD Ticaret Odasına kadar yürüdü.
Yürüyüşten detaylar
Katılımcıların slogan atması BUENOS AİRES - Sol örgütlerin çağrısıyla toplanan kalabalık ABD'de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a adalet talebi ve ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla ABD Ticaret Odasına kadar yürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:04 Kaynak: AA
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