Arjantin'de aşı skandalı sonrası yeni Sağlık Bakanı Vizzotti oldu - Son Dakika

Arjantin'de aşı skandalı sonrası yeni Sağlık Bakanı Vizzotti oldu

20.02.2021 17:31
Arjantin'de aşı skandalı sonrası yeni Sağlık Bakanı Vizzotti oldu, System.String[]

Arjantin'de yaşanan aşı krizi sonrası Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia'nın istifa etmesinin ardından yerine Carla Vizzotti getirildi.

Arjantin'de yaşanan aşı krizi sonrası Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia'nın istifa etmesinin ardından yerine Carla Vizzotti getirildi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Arjantin'de 29 Aralık'ta ülke genelinde Covid-19'a karşı aşılamalar başlamıştı. Aşılamalar Arjantin hükümeti tarafından belirlenen plan üzerinden yürütülürken, gazeteci Horacio Verbitsky'in Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia ile doğrudan görüştükten sonra randevu almadan Covid-19 aşısı olduğunu itiraf etmesi ülke gündemine oturdu. İtirafın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Garcia görevinden istifa etti. İstifa kararının ardından yeni Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Arjantin'in yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Salgın sırasında kilit bir rol üstlenen Carla Vizzotti'nin bugün yemin ederek görevine başlayacağı ifade edildi.

Yaşanan skandalda iktidara yakın kişilerin aşı sırası gelmemesine rağmen aşı olduğu ve istifa eden Garcia'nın Sağlık Bakanlığı binasında arkadaşlarına ve yetkililere öncelik tanıyarak aşı olmalarını sağladığı ortaya çıktı. Bu durum ülkede "VIP Aşı Skandalı" şeklinde yankı buldu. Söz konusu olay, Verbitsky'nin eski bir dostu olduğunu söylediği Garcia'yı telefonla aradıktan sonra 1 doz Sputnik V aşısı yaptırdığını itiraf etmesi ile ortaya çıktı. Skandal sonrasında Devlet Başkanı Alberto Fernandez yaptığı açıklamada, Garcia'nın bir an önce istifasını etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Fernandez'in çağrısına kulak veren Garcia ise vakit kaybetmeden dün gece görevinden istifa etmişti. - BUENOS AIRES

Münir Karaloğlu, Arjantin, Aralık, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Arjantin'de aşı skandalı sonrası yeni Sağlık Bakanı Vizzotti oldu - Son Dakika


Son Dakika

Chelsea, deplasmanda Southampton'la 1-1 berabere kaldı Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınama mesajına Bahçeli'den ilk yorum: Şifreli mesajlarla devleti suçluyor Kendisinden 2 gün haber alınamayan vatandaş, evinde uyurken bulundu Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular "Hiç estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları bambaşka çıktı "Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı
Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz         
17:32
Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti Kız kardeşini kurtarmaya çalışırken donan gölete düşen çocuk hayatını kaybetti         
17:21
Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı         
16:51
Süper Lig'de 504 maçına çıkan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu kırdı Süper Lig'de 504 maçına çıkan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu kırdı         
16:02
"Meyve suyu içmeyin" diyerek paylaşılan video yetkilileri harekete geçirdi! Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iddiayı yalanladı         
15:47
Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Zeynep Özkaya, sevgilisiyle aşk dolu pozunu paylaştı         
15:18
Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu         
13:05
Ormanda cesedi bulunan genç kızın dikkat çeken paylaşımı: Korku kimseyi ölümden döndürmez Ormanda cesedi bulunan genç kızın dikkat çeken paylaşımı: Korku kimseyi ölümden döndürmez         
12:46
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor         
10:59
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 17:54:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arjantin'de aşı skandalı sonrası yeni Sağlık Bakanı Vizzotti oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei