Arjantin'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için şükür namazı kılındı - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde hayatını kaybeden askerler için cenaze, kurtarılan bölge için de şükür namazı kılındı.

Arjantin İslam Merkezine (CIRA) bağlı, başkent Buenos Aires'te bulunan Ahmad Camisi'nde, cuma namazı sonrasında Dağlık Karabağ'ın kurtarılması sürecinde şehit olan Azerbaycan askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından, camidekiler Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması vesilesiyle şükür namazı kılarak, dua etti.