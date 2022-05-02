Arjantin'de bayram namazı kılındı - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Başkent Buenos Aires'teki camilere akın eden Müslümanlar, Kovid-19 önlemleri altında geçen 2 yılın ardından bayram namazında buluşmanın coşkusunu yaşadı.

Al Ahmad Camisi'nde kılınan namazın ardından okunan hutbede İslam alemi ve özellikle de Mescid-i Aksa ile Filistin halkının selameti için dua edildi.

Bayram namazı için bir araya gelen çeşitli etnik kökenlerden yüzden fazla Müslüman, namazın ardından bayramlaştı.

Arjantin'de geçen yıl bayram namazı Kovid-19 önlemleri gereği açık havada kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla kılınmış, önceki yıl ise kılınmamıştı.