Arjantin'de bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Arjantin'de bayram namazı kılındı

02.05.2022 17:01
Arjantin'de bayram namazı kılındı

BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Başkent Buenos Aires'teki camilere akın eden Müslümanlar, Kovid-19 önlemleri altında geçen 2 yılın ardından bayram namazında buluşmanın coşkusunu yaşadı.

Al Ahmad Camisi'nde kılınan namazın ardından okunan hutbede İslam alemi ve özellikle de Mescid-i Aksa ile Filistin halkının selameti için dua edildi.

Bayram namazı için bir araya gelen çeşitli etnik kökenlerden yüzden fazla Müslüman, namazın ardından bayramlaştı.

Arjantin'de geçen yıl bayram namazı Kovid-19 önlemleri gereği açık havada kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla kılınmış, önceki yıl ise kılınmamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de bayram namazı kılındı - Son Dakika


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