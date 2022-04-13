Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü

13.04.2022 21:01
Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi Alberto Fernandez hükümetinin sosyal yardımları ve istihdamı artırması talebiyle gösteri düzenledi.

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi Alberto Fernandez hükümetinin sosyal yardımları ve istihdamı artırması talebiyle gösteri düzenledi.

Sosyal ve siyasi organizasyonların çağrısıyla şehir merkezinin çeşitli noktalarında toplanan kalabalık gruplar, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Çoğunluğu sol görüşlü gruplardan oluşan göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla artan enflasyondan şikayet etti ve sosyal yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Çalışanların haklarını savunan Polo Obrero adlı sivil toplum örgütünün yöneticisi Eduardo Belliboni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetten istihdam talep ettiklerini belirterek, "Arjantin'de hükümetin yanıt vermediği ciddi bir iş krizi var. Çünkü bu ülkenin kaynakları ki çok fazla kaynağı var, mali spekülasyonlara, (IMF ile olan) borcun ödenmesine yoğunlaşmış durumda." dedi.

Arjantin'den elde edilen gelirin ülkede yatırıma kullanılmamasından şikayet eden Belloboni, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı borç ödeme anlaşmasının Arjantin'e zarar verdiğini savundu.

Belliboni, ülkenin kaynaklarının ülke için kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, " Hükümet, IMF'nin bir ajansına indirgendi, ülkenin ulusal egemenliğini tüm hesapları denetleyen IMF'ye teslim etti. Bu yüzden kamu, konut, eğitim ve sağlık yatırımları yok, iş de yok. Dolayısıyla bu kaynaklar, ülkeyi geliştirmek için gerekiyor yoksa IMF ülkenin işini bitirecek." ifadelerini kullandı.

Gösteriler nedeniyle Buenos Aires'in merkezinde trafikte aksama yaşandı.

Arjantin'de doksanlı yıllarda ortaya çıkan Türkçe karşılığı "protestocu" anlamına gelen "piquetero" isimli gruplar, ülkede sık sık sosyal yardım talebiyle protestolar düzenliyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta ülkesinin IMF ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıklamış, 1 Mart'ta da yapılan anlaşma kapsamında ödemelerin 2026'da başlayıp, 2034'te biteceğini duyurmuştu.

Nüfusu 46 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü
Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü
Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü
Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü

YORUMLAR
500
Falkland Savaşı: 'İngiltere adalarımızı gasp etti' Falkland Savaşı: 'İngiltere adalarımızı gasp etti' Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Uluslararası Para Fonu, Togo Cumhuriyeti, Buenos Aires, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 21:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement