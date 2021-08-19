Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım ve istihdam talebiyle yürüyüş yaptı - Son Dakika

Arjantin'in başkenti Buenos Aires ve diğer kentlerde, binlerce protestocu artan yoksullukla mücadele için istihdam yaratılması ve sosyal yardımların artırılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Yerel basındaki haberlere göre, sivil toplum örgütlerinin organize ettiği başkentteki yürüyüş, Sosyal Kalkınma Bakanlığının önünde sona erdi.

Gösteri yürüyüşleri, yeni Sosyal Kalkınma Bakanı Juan Zabaleta'nın bir hafta önce göreve başlamasından bu yana ilk kitlesel eylemler oldu.

Protestocular, hükümet tarafından ödenen sosyal yardım miktarlarının ve paylarının artırılmasını talep etti.

Gerçek istihdam yaratılması, bayındırlık planları, emekli maaşlarında iyileştirme, aşevleri ve konut programlarına verilen fonların artırılması, yürüyüşlerdeki ana gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Bakan Zabaleta, basına yaptığı açıklamada, sosyal planların istihdama dönüştürülmesi konusunda zorluklar yaşandığını belirtti.

Gösteriler, başkentin yanı sıra Neuquen, Rio Negro, Corrientes, Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tucuman ve San Juan şehirlerinde de düzenlendi.

Ülkede gösteriler, yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) derinleşen ekonomik kriz nedeniyle ve 12 Eylül'de yapılması planlanan ön seçimler öncesinde artış gösterdi.

Arjantin'de temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8'lik enflasyon ve istihdamda düşüş kaydedildi.

Ekonominin geçen yıl yüzde 9,9 ile 2001'den bu yana en büyük ikinci düşüş yaşadığı ülkede, yoksulluk 2020'nin ikinci yarısında yüzde 42'ye yükseldi.