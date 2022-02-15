BUENOS AIRES - Arjantin'de sosyal yardımların artırılması için binlerce kişi sokakta - Son Dakika

Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardımların artırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Buenos Aires'te sosyal organizasyonların çağrısıyla şehir merkezinde toplanan binlerce kişi, istihdam, sosyal yardımların artırılması ve aşevlerine kapsamlı yardım yapılması için Çalışma Bakanlığına yürüdü.

Buenos Aires'in merkezindeki dünyanın en geniş caddelerinden 9 Temmuz Caddesi'nin büyük bir kısmını dolduran kalabalık, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile borç ödeme anlaşması yapmasını reddetti.

Göstericiler ellerinde taşıdıkları pankartlarla hükümetin IMF'ye ödeme yapmamasını ve bu kapsamda sosyal yardımlarda kesintiye gidilmemesini istedi.

Protestoyu düzenleyen örgütlerden Polo Obrero'nun yöneticisi Eduardo Belliboni, yerel basına yaptığı açıklamada, sosyal yardımlarda yapılacak bir kesinti nedeniyle endişelendiğini belirtti ve yüksek enflasyon nedeniyle yardımlarda artış yapılmamasından şikayet etti.

Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonraya kadar devam etmesi planlanan gösteriler nedeniyle şehir merkezinde trafik durma noktasına geldi.

Arjantin'de doksanlı yıllarda ortaya çıkan ve sık sık gösteri düzenledikleri için Türkçe karşılığı "yol kesen" anlamına gelen "piquetero" isimli gruplar, ülkede sık sık sosyal yardım talebiyle protesto gösterileri yapıyor.

Çoğunluğu sol görüşlü olan bu gruplar, yaptıkları protestolarla devletten istihdam, sosyal yardım ve aşevlerinin gıda ihtiyacı gibi yardımlar talep ediyor.