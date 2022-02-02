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Arjantin'de binlerce kişi yargı reformu talebiyle protesto düzenledi - Son Dakika

Arjantin'de binlerce kişi yargı reformu talebiyle protesto düzenledi

02.02.2022 03:32
Arjantin'de binlerce kişi yargı reformu talebiyle protesto düzenledi

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi, yargı reformu talebiyle Yüksek Mahkeme üyelerini protesto etmek için gösteri yaptı.

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi, yargı reformu talebiyle Yüksek Mahkeme üyelerini protesto etmek için gösteri yaptı.

Başkent Buenos Aires'te hükümete, özellikle de Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'a yakın çevrelerin çağrısıyla Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık, "yargının demokratikleşmesi" talebiyle protesto düzenledi.

Sendikalar, sosyal organizasyonlar, hukukçular ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine yakın çevreler, düzenledikleri gösteride yeni yargı reformu istedi, Yüksek Mahkeme üyelerinin siyasi davrandığını ve yargının ülkedeki bazı kesimleri bastırmak için kullanıldığını savundu.

Protestonun öncülerinden, 29 Numaralı Sözlü Ceza Mahkemesi yargıcı Juan Maria Ramos Padilla, Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmada, yargının bir adalet hizmeti haline gelmesi ve Arjantin halkının çıkarlarının dışındaki çıkarların korunması için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, muhalefet Yüksek Mahkeme karşıtı gösteri yapılmasını eleştirdi.

Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yargının bağımsızlığına dikkati çekerek, "Hükümetin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyen yargıçlara yönelik sistematik saldırısı sona ermeli." ifadesini kullandı.

Muhalefet yanlılarının da "Adaleti savunmak" başlığıyla 3 Şubat'ta bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.

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Buenos Aires, Protesto, Arjantin, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de binlerce kişi yargı reformu talebiyle protesto düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de binlerce kişi yargı reformu talebiyle protesto düzenledi - Son Dakika
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