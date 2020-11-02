- Arjantin'de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti, kaktüse çaptı - Son Dakika

- Arjantin'de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti, kaktüse çaptı
02.11.2020 16:59
- Arjantin'de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti, kaktüse çaptı Arjantin'de bir bisiklet sürücüsü, bisikletin kontrolünü kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan kaktüslere çarptı.
- Arjantin'de bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybetti, kaktüse çaptı
BUENOS AIRES - Arjantin'de bir bisiklet sürücüsü, bisikletin kontrolünü kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan kaktüslere çarptı.
Arjantin'de bir bisiklet sürücüsü, bisikletinin kontrolünü kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan kaktüslere çarptı. Kaktüslerin üzerine düşen talihsiz sürücüsünün vücudunu dikenler kaplarken, bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki araç sahipleri koştu.
Son Dakika Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti 5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı