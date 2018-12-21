Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Bomba İhbarları

Arjantin'de Bomba İhbarları

10 saat önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'deki bomba ihbarları nedeniyle birçok tren hattı ulaşıma kapatıldı.

Arjantin'de Bomba İhbarları, System.String[]
BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'deki bomba ihbarları nedeniyle birçok tren hattı ulaşıma kapatıldı.

Yerel basına göre, başkent Buenos Aires'ten kalkan Roca, Mitre ve Belgrano Sur ve bağlantılı tren seferleri, bomba ihbarları nedeniyle durduruldu.

Temperley, Retiro, Lomas de Zamora, Constitucion ve Villa Urquiza istasyonlarında bomba imha ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinden bu yana durdurulan tren seferleri ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün gece de Arjantin'in ikinci büyük şehri Cordoba'da Aerolineas Argentinas havayolu şirketine bağlı bir uçak için bomba ihbarı yapılmış ancak güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:43 Kaynak: AA

Güney Amerika, Arjantin, Güncel
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