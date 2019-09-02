Arjantin'de bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi

Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi.



Resmi gazetede yayımlanan 596 numaralı kararnameye göre, ellerindeki döviziı bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak.