Arjantin'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

BUENOS Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın konuşmasıyla başlayan törende, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Zaferi'nin tarihine ve önemine vurgu yapan Altay, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz bizim bugünlere gelmemizi sağlayan, bu uğurda hayatlarını korkusuzca feda eden atalarımız. Onlara minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Onların manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ordumuz, milletimiz bu destanı yazdı, 'Çanakkale geçilmez.' diye hala kullanılan söylemi hayata geçirdi."

Altay, Çanakkale Zaferi'nin Kurtuluş Savaşı'na ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda çok önemli bir mihenk taşı olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılının olduğunu hatırlatan Altay, "İstiklal Marşımız da Kurtuluş Savaşımıza giden yolda çok önemli bir rol oynadı. O satırlar, hakikaten Türk milletinin o varoluş duygularını bir anlamda şahlandırdı. Dolayısıyla bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy'u da saygıyla rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Altay, şehit edilen Dışişleri Bakanlığı çalışanlarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Harekatı sonrası başlayan bir süreçti. Başta Ermeni terör örgütü ASALA olmak üzere birtakım terör gruplarının yurt dışındaki büyüklerimize, diplomatlarımıza yönelik gerçekleştirdiği onlarca saldırı var ve bu saldırılar neticesinde maalesef 40 diplomatımızı, aile fertlerini kaybettik. Tabii 40 rakamı belki küçük gibi gelebilir verilen diğer on binlerce, yüz binlerce şehidin yanında. Fakat o günün rakamlarıyla Dışişleri Bakanlığı personelinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu söylersem bu 40 rakamın ne kadar büyük olduğunu daha iyi idrak edebiliriz."

Altay'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Arjantin Temsilcisi Şükrü Çetin, şehitler için dua etti.