Arjantin'de Çiftçilerden Traktörlü Protesto - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin'de Çiftçilerden Traktörlü Protesto

27.04.2022 10:44

Fernandez'in enflasyonu frenlemek için gıda fiyatlarını kontrol altına alma politikalarını protesto etti.

Fernandez'in enflasyonu frenlemek için gıda fiyatlarını kontrol altına alma politikalarını protesto etti.

Arjantin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri ve tarım Latin Amerika'nın üçüncü en büyük ekonomisi için önemli bir sektör.

Fernandez, ülke için talebi dengelemek adına tahıl ve et sektörüne müdahale etti, et üreticilerinin ihracat miktarlarını sınırladı.

Protestocular, ihracat gelirlerinden alınan vergilerin de düşürülmesini talep etti.

YORUMLAR
500
Bolu'daki verici istasyonu yangın gözetleme kulesine dönüştürülecek Bolu'daki verici istasyonu yangın gözetleme kulesine dönüştürülecek Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini masaya yatırdılar Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini masaya yatırdılar

Latin Amerika, Arjantin, Protesto, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Arjantin'de Çiftçilerden Traktörlü Protesto - Son Dakika


Son Dakika
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
10:00 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir
09:53 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Türkan, Somer'e bir şans daha verecek mi?
09:42 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye'nin aldığı radikal ne?
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 10:50:53. #1.12#
SON DAKİKA: Arjantin'de Çiftçilerden Traktörlü Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement