Arjantin'de Çiftçilerden Traktörlü Protesto - Son Dakika

Fernandez'in enflasyonu frenlemek için gıda fiyatlarını kontrol altına alma politikalarını protesto etti.

Arjantin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri ve tarım Latin Amerika'nın üçüncü en büyük ekonomisi için önemli bir sektör.

Fernandez, ülke için talebi dengelemek adına tahıl ve et sektörüne müdahale etti, et üreticilerinin ihracat miktarlarını sınırladı.

Protestocular, ihracat gelirlerinden alınan vergilerin de düşürülmesini talep etti.