Arjantin'de cinsel istismarla suçlanan eski piskopos Zanchetta hakim karşısına çıktı

BUENOS Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kutsal Makam Miras İdaresi'nde (APSA) merkez yönetim kurulu üyeliğine atadığı ve cinsel tacizle suçlanan eski piskopos Gustavo Zanchetta, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Arjantin'in kuzeyinde bulunan Salta eyaletine bağlı Oran şehrindeki San Ramón de la Nueva Oran Mahkemesinde, Hakim María Laura Toledo Zamora, "ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmak"la itham edilen eski Oran Piskoposu Zanchetta'ya, yöneltilen suçlamaları bildirdi.

Vatikan'da yaşayan Zanchetta'nın iletişim ve adres bilgilerini teslim etmesinin ardından, Arjantin yargısının izni olmadan taşınamayacağı kendisine tebliğ edildi.

Hakkında yakalama ve ülke dışına çıkış kararı çıkarılmayan Zanchetta'nın, hakim karşısına çıkması nedeniyle geçen hafta kendisi hakkında istenen uluslararası yakalama kararı düştü.

Henüz tarihi belli olmayan davanın yargılama aşamasında Zanchetta'nın savunma yapması bekleniyor.

Zanchetta hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, iki kişinin geçen şubatta, piskoposun Arjantin'de görev yaptığı 2016-2017 yıllarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetleriyle ortaya çıkmıştı.

"Ağır ve sürekli cinsel istismarda bulunmak"la suçlanan Zanchetta salı günü hakim karşısına çıkmak için Arjantin'e gelmişti.

Geçen hafta, cinsel istismar suçlarıyla ilgilenen Savcı Maria Soledad Filtrin, Vatikan'da yaşayan Zanchetta hakkında, arama ve e-postalara cevap vermemesi üzerine, uluslararası yakalama kararı talep etmiş ve Zanchetta'nın katılmaması durumunda davanın gıyabında devam etmesi için de başvuruda bulunmuştu.

Eski Oran Piskoposu Gustavo Zanchetta, 2017'de görevinden istifa etmesinin ardından Papa tarafından Vatikan bünyesindeki önemli mali kuruluşlardan ve dünya çapında 5 binden fazla mülkün idaresini elinde bulunduran APSA merkez yönetim kurulu üyesi olarak olarak atanmıştı.