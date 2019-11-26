Son Dakika Haberleri: Arjantin'de cinsel taciz davasında rahiplerden birine 42, diğerine 45 yıl hapis cezası
Son Dakika Dünya Arjantin'de cinsel taciz davasında rahiplerden birine 42, diğerine 45 yıl hapis cezası - Son Dakika Dünya

Arjantin'de cinsel taciz davasında rahiplerden birine 42, diğerine 45 yıl hapis cezası

6 saat önce

Arjantin mahkemesi, çocuklara yönelik cinsel taciz ve suistimalden yargılanan iki Katolik rahip ile bir bahçıvanı 28 suçtan mahkum etti. Rahip Nicola Corradi 42 yıl, rahip Horacio Corbahco ise 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kiliseye bağlı okulun bahçıvanı Armando Gomes ise 18 yıl hüküm giydi.

Arjantin'de cinsel taciz davasında rahiplerden birine 42, diğerine 45 yıl hapis cezası, System.String[]

Arjantin'de mahkeme çocuklara yönelik cinsel taciz ve suistimalden yargılanan iki Katolik rahip ile bir bahçıvanı 28 suçtan mahkum etti.


İtalyan rahip Nicola Corradi 42 yıl, Arjantinli rahip Horacio Corbahco ise 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kiliseye bağlı, işitme engelli çocukların gittiği okulun bahçıvanı Armando Gomes ise 18 yıl hüküm giydi.

Euronews.com'da Görüntüle

Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak
Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Eşit şekilde yargılanalım, hodri meydan Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'de cinsel taciz davasında rahiplerden birine 42, diğerine 45 yıl hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]