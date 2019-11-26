Arjantin'de cinsel taciz davasında rahiplerden birine 42, diğerine 45 yıl hapis cezası

Arjantin'de mahkeme çocuklara yönelik cinsel taciz ve suistimalden yargılanan iki Katolik rahip ile bir bahçıvanı 28 suçtan mahkum etti.



İtalyan rahip Nicola Corradi 42 yıl, Arjantinli rahip Horacio Corbahco ise 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kiliseye bağlı, işitme engelli çocukların gittiği okulun bahçıvanı Armando Gomes ise 18 yıl hüküm giydi.