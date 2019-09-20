Son Dakika Haberleri: Arjantin'de ekonomik kriz prezervatif satışlarını vurdu
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Arjantin'de ekonomik kriz prezervatif satışlarını vurdu

46 dakika önce

Ekonomik krizle boğuşan Latin Amerika ülkesi Arjantin’de fiyatlardaki artış nedeniyle prezervatif ve doğum kontrol haplarının satışı düştü.

Arjantin'de ekonomik kriz prezervatif satışlarını vurdu, System.String[]

Ekonomik krizle boğuşan Latin Amerika ülkesi Arjantin'de fiyatlardaki artış nedeniyle prezervatif ve doğum kontrol haplarının satışı düştü.


Bu yılın başından bu yana prezervatif satışlarında 2018 yılına kıyasla yüzde 8, doğum kontrol haplarında ise yüzde 6 düşüş yaşandığı tahmin ediliyor.

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Latin Amerika, Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:30 
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