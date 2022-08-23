Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi

23.08.2022 00:09
Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi

Arjantin'de Federal Savcı Diego Luciani, Arjantin'in eski Devlet Başkanı ve şu an da Devlet Başkan Yardımcısı olan Cristina Fernandez de Kirchner hakkında bayındırlık işleriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarından dolayı 12 yıl hapis cezası istedi.

Arjantin'de Federal Savcı Diego Luciani, Arjantin'in eski Devlet Başkanı ve şu an da Devlet Başkan Yardımcısı olan Cristina Fernandez de Kirchner hakkında bayındırlık işleriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarından dolayı 12 yıl hapis cezası istedi.

Arjantin'in eski Devlet Başkanı ve şuan da Devlet Başkan Yardımcısı olan Cristina Fernandez de Kirchner hakkında hapis cezası istendi. Federal Savcı Diego Luciani, Kirchner hakkında bayındırlık işleriyle ilgili yolsuzluk suçlamalarından dolayı 12 yıl hapis cezası istedi.

Luciani, Kirchner'i devleti dolandırmakla ve 2007-2015 yılları arasında devlet başkanlığı yaptığı iki dönem boyunca kamu fonlarını yönlendirmek için bir plana dahil olmakla suçladı. Luciani, Kirchner hakkında istediği cezayı savunarak, "Bu muhtemelen ülkede şimdiye kadar bilinen en büyük yolsuzluk" dedi.

Yerel basına göre, ceza aylar içinde belli olacak fakat Kirchner'ın cezayı nihai karara varması yıllar alacak olan yüksek mahkemeye taşıması bekleniyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
BUENOS AİRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protesto BUENOS AİRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protesto Arjantin'de orman yangınlarına müdahale etmesi için ordu görevlendirildi Arjantin'de orman yangınlarına müdahale etmesi için ordu görevlendirildi
Kaynak: İHA

Arjantin, Diego, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Kadıköy'de neler oluyor! 6. gol geldi
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 00:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement