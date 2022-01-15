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Arjantin'de gergedan böceği istilası - Son Dakika

Arjantin'de gergedan böceği istilası

15.01.2022 23:10

Arjantin'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.

Arjantin'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.

Arjantin'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde yer alan Santa Isabel, Telen, Victoria ve Carro Quemado kentlerinde birçok ev, park ve bahçe binlerce gergedan böceği tarafından istila edildi. Dişisi uçma yeteneğine sahip olan gergedan böcekleri gündüz güneşten saklanmak için çatı aralarına gizlenirken, bazı bölge sakinleri böceklerin ağırlığı sebebiyle evlerinin çatılarında hasar oluştuğunu ve kanalizasyon sisteminin tıklandığını bildirdi.

Santa Isabel Belediye Başkanı Christian Echegaray yaptığı açıklamada, böceklerin dolu gibi çatılara düştüğünü, trafikte araçların ön camlarına çarptığını ifade etti.

Bölge halkı ise yaşam alanlarını istila eden böceklerden kurtulmak için her yolu deniyor. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarından, bahçelerinden ve havuzlarından toplayarak kutulara doldurdukları böcekleri şehirden uzak yerlere bıraktıklarını ifade ettiler.

BÖCEKLERDEN KURTULMAK İÇİN SOKAK AYDINLATMALARI KAPATILDI

Yetkililer, geceleri ışığa yönelen böceklerden kurtulmak için şehir aydınlatmalarını kapalı tuttuklarını ve şehirden uzak noktalarda variller içerisinde ateş yaktıklarını ifade etti.

Gergedan böceklerinin her yıl bu mevsimde üreyerek topraktan çıktığını belirten yetkililer, bu yıl yaşanan bol yağışlı ve sıcak havanın böceklerin aşırı miktarda üremesine neden olduğunu bildirdi.

(Saim Sevinç/İHA)

Arjantin'de gergedan böceği istilası
Arjantin'de gergedan böceği istilası
Arjantin'de gergedan böceği istilası
Arjantin'de gergedan böceği istilası

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Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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