Arjantin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de salgının başlangıcından beri ilk kez günlük vaka sayısı 100 bini aştı ve art arda üçüncü gün rekor sayıda yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 195 bin 8 test yapıldı, 109 bin 608 kişinin testi pozitif çıktı. Kovid-19 sebebiyle 40 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 427 bin 191'e yükseldi.

Ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 117 bin 386'ya, toplam vaka sayısı 6 milyon 25 bin 303'e çıktı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de son bir haftada vakalarda ciddi artış yaşanıyor.

Ülkede dün 95 binden, önceki gün de 81 binden fazla yeni vaka açıklanmıştı.

78 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Arjantin'de uygulanan aşı miktarı 78,2 milyonu aşarken, bunların 38,4 milyonu ilk doz, 33,1 milyonu 2. doz, yaklaşık 6.6 milyonu da hatırlatma dozu olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkenin salgında 3'üncü dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla ölüme ve hastanelere yatışlara yol açmadığını söylemişti.