Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar - Son Dakika

Arjantin'in kuzeydoğusunu ocak ayının ortasından bu yana etkisi altına alan orman yangınları 240 milyon dolardan fazla zarara yol açtı.

Arjantinli yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bir aydan uzun süredir kırsal alanda devam eden yangından en çok Corrientes eyaletinin etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, hafta sonunun hafif yağmurlu geçmesine karşın Corrientes'teki yangının en az 8 farklı alanda sürdüğünü ifade etti.

Ülkenin Paraguay ve Uruguay sınırında yer alan Corrientes'te şimdiye kadar yaklaşık 800 bin hektar alanın yangınlardan etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangının en az 26 milyar Arjantin pezosu (en az 240 milyon dolar) zarara neden olduğunu düşündüklerini belirtti.

Yetkililer, söz konusu zararın telafi edilmesinin yıllar sürebileceğine işaret etti.

Yangına müdahale için ülkenin birçok kentinden ekiplerin Corrientes'e geldiğini aktaran yetkililer, aynı zamanda Brezilya ve Bolivya'dan da itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığını söyledi.

Bu arada meteoroloji uzmanları, bu hafta yağışların sürmesinin beklendiğini belirtti.

Corrientes'te devam eden yangınlar, kırsal alanların yanı sıra tarım gelirine de ciddi ekonomik darbe vurdu.

Yangınlar nedeniyle çok sayıda canlı telef olurken, sosyal medyada hayvanların yangınlar nedeniyle yaşadığı yerlerden kaçtığı görüntüler paylaşıldı.

Corrientes'in yüzölçümünün yaklaşık yüzde 9'u yangınlardan etkilendi

Arjantin basınında 19 Şubat'ta çıkan habere göre, Ulusal Tarım Teknolojisi Enstitüsü uzmanlarının hazırladığı raporda, Corrientes'teki yangınlarda 785 bin 238 hektar alanın etkilendiği belirtilmişti.

Raporda, yangınlar nedeniyle tahrip olan alanın, eyaletin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ettiği ve 7 ila 16 Şubat'ta yangının ilerleme hızının günde neredeyse 30 bin hektara ulaştığı kaydedilmişti.