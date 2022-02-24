Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar - Son Dakika
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Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar

24.02.2022 18:26

Yanan ormanlık alandan detaylar Söndürme çalışmaları Arjantin'in kuzeydoğusunu ocak ayının ortasından bu yana etkisi altına alan orman yangınları 240 milyon dolardan fazla zarara yol açtı.

Yanan ormanlık alandan detaylar

Söndürme çalışmaları Arjantin'in kuzeydoğusunu ocak ayının ortasından bu yana etkisi altına alan orman yangınları 240 milyon dolardan fazla zarara yol açtı. Arjantinli yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bir aydan uzun süredir kırsal alanda devam eden yangından en çok Corrientes eyaletinin etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, hafta sonunun hafif yağmurlu geçmesine karşın Corrientes'teki yangının en az 8 farklı alanda sürdüğünü ifade etti. Ülkenin Paraguay ve Uruguay sınırında yer alan Corrientes'te şimdiye kadar yaklaşık 800 bin hektar alanın yangınlardan etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangının en az 26 milyar Arjantin pezosu (en az 240 milyon dolar) zarara neden olduğunu düşündüklerini belirtti.

Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar
Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar
Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar

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Orman Yangınları, Arjantin, dolar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de haftalardır süren orman yangınının zararı en az 240 milyon dolar - Son Dakika
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