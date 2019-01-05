Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Halk Zamları Protesto İçin Sokağa Döküldü

Arjantin'de Halk Zamları Protesto İçin Sokağa Döküldü

1 saat önce

BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de halk, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etmek için akşam saatlerinde sokağa döküldü.

Arjantin'de Halk Zamları Protesto İçin Sokağa Döküldü, System.String[]
BUENOS Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de halk, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etmek için akşam saatlerinde sokağa döküldü.

Başkentin 11 farklı noktasında toplanan halk, ellerine aldıkları tencere ve farklı sert cisimlerle gürültü çıkararak, "Cacerolazo" ve "Ruidazo" adı verilen gösteri düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarını protesto ederek slogan atan göstericiler, ellerinde hükümet ve zam karşıtı dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Burada kamu hizmetlerine yapılan zamları protesto ediyoruz. Hizmetlerin bir kısmını devlet karşılıyordu, bu şekilde ülkenin zenginliği eşit dağıtılıyordu. Artık bu hizmetleri özel şirketler sağlıyor ve devlet yardımları da kesilmiş durumda." açıklamasını yaptı.

Devlet Başkanı Macri hükümetinin önceden verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten göstericiler, az kazanan kişilerin daha düşük vergilendirmeye tabi tutulmasını talep etti.

Twitter'da açılan #RuidazoNacional tagı ülke gündeminde birinci sırada yer aldı.

Akşam saatlerinde başlayan protestolar nedeniyle şehirde bazı caddelerin trafiğe kapanmasıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen Aralık ayında, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019 için elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Buenos Aires, Arjantin, Güncel
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