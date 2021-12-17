Arjantin'de hükümet Kongre'deki ilk yenilgisini aldı - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de kasım ayındaki parlamento seçimlerinden sonra Kongre'deki çoğunluğu kaybeden hükümet kanadı, 2022 bütçesinin Temsilciler Meclisinde reddedilmesiyle muhalefete karşı ilk kez yenildi.

Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde 20 saatten uzun süre tartışılan 2022 bütçe tasarısı, 121 "evet" oyuna karşı 132 "hayır" oyu ve 1 "çekimser" oyla reddedildi.

Tasarının, bazı düzeltmeler için bütçe komisyonuna geri gönderilip oturumun da salı günü devam etmesi bekleniyordu ancak iktidar blokuna mensup milletvekili Maximo Kirchner'ın yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik krizden muhalefeti sorumlu tutması üzerine, muhalefet oylamaya gidilmesini talep etti ve "hayır" oyu kullandı.

Arjantin kanunlarına göre, Temsilciler Meclisinde reddedilen bir yasa tasarısı yıl içinde tekrar oylamaya sunulamıyor. Bu durumda Devlet Başkanı Alberto Fernandez 2021 bütçe yasasını uzatabilir ve kararnameler yoluyla yeni giderlere bütçe oluşturma yoluna gidebilir.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonuyla (IMF) 44 milyar dolarlık borç anlaşması yolunda ilerleyen Arjantin için IMF'nin koşullarından biri, yapılacak anlaşmada siyasi kesimler arasında bir mutabakatın oluşmasıydı.

2022 bütçe yasa tasarısının siyasi tarafların gerilimi nedeniyle reddedilmesi, Arjantin'in IMF ile yapmak istediği anlaşma öncesi farklı bir belirsizliğin kapısını araladığı şeklinde yorumlandı.

Arjantin'de 14 Kasım'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından hükümet kanadı Kongre'de çoğunluğu kaybetmişti.