Arjantin'de ilk korona virüsü vakası - Son Dakika

Arjantin'de ilk korona virüsü vakası
6 saat önce
Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Güney Amerika ülkesi Arjantin'e sıçradı. Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladığını belirtti. Virüs bulaşan hastanın 43 yaşında bir erkek olduğu, 1 Mart'ta İtalya'dan Arjantin'e döndüğü ifade edildi.
(İHA)
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