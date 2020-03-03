Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

BUENOS Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

BUENOS Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.

Buenos Aires Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde görülmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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