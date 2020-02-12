Arjantin'de IMF karşıtı protesto - Son Dakika
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Arjantin'de IMF karşıtı protesto

6 saat önce

Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protestoBUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.

Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protesto

BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.

Arjantin'de IMF karşıtı protesto

Buenos Aires, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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