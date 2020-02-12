Arjantin'de IMF karşıtı protesto - Son Dakika

Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protesto

BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.