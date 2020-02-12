Arjantin'de IMF karşıtı protesto - Son Dakika

Arjantin'de IMF karşıtı protesto
6 saat önce
Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protestoBUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protesto
BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.
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