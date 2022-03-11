Arjantin'de IMF karşıtı protestoda arbede yaşandı - Son Dakika
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Arjantin'de IMF karşıtı protestoda arbede yaşandı

11.03.2022 00:00
Arjantin'de IMF karşıtı protestoda arbede yaşandı

BUENOS Arjantin'de hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44,5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşmasının Ulusal Kongre'de tartışıldığı sırada, Kongre dışında düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında ufak çaplı çatışma çıktı.

BUENOS Arjantin'de hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44,5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşmasının Ulusal Kongre'de tartışıldığı sırada, Kongre dışında düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında ufak çaplı çatışma çıktı.

Hükümetin, IMF ile vardığı anlaşma Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde tartışıldığı esnada sol grupların öncülüğünde, anlaşmaya karşı olan gruplar protesto düzenledi.

Sabah saatlerinde başlayan protestoda öğleden sonra bazı göstericiler Kongre binasını taşladı.

Kalabalığın büyük bir kısmı, şiddet eylemlerine başvuran göstericilerden ayrılırken güvenlik güçleri, taş atan, çöp konteynerlerini devirip ateşe veren protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Kısa süreli arbedenin ardından polis, bölgede kontrolü sağladı.

Arbedede bir polis memuru hafif yaralandı, şiddet eylemlerine başvuran göstericilerden en az 1 kişi gözaltına alındı.

Arjantin'de hükümetin IMF ile borç ödeme anlaşması yapmasına karşı olan çoğunluğu sol görüşlü gruplar, Kongre'de tartışılan anlaşmaya karşı günlerdir gösteriler düzenliyor.

Anlaşma sebebiyle hükümet kanadı bir yandan kendi içinde görüş ayrılıkları yaşarken diğer yandan da anlaşmanın Kongre'nin onayından geçmesi için muhalefet ile anlaşmaya çalışıyor.

Hafta başından beri Temsilciler Meclisinde tartışılan anlaşma, burada onaylandığı takdirde Kongre'nin üst kanadı Senato'nun onayına sunulacak.

IMF'nin, borç ödeme anlaşmasının Arjantin'deki siyasi kesimlerin onayının alınması yönündeki isteği, bu anlaşmanın Kongre'nin onayından geçmesini hükümet için son derece önemli kılıyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta hükümetinin IMF ile borç ödeme konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığını duyurmuş, anlaşmanın Kongre'nin de onayından geçeceğini açıklamıştı.

Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

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Uluslararası Para Fonu, Arjantin, Kongre, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de IMF karşıtı protestoda arbede yaşandı - Son Dakika


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