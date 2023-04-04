Arjantin'de işler kızıştı! Otobüs şoförleri, Güvenlik Bakanı'na tekme tokat saldırdı

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Arjantin'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden meslektaşları için toplanan çok sayıda sürücü otoyolu kapatıp grev başlattı.

GÜVENLİK BAKANINA SALDIRDILAR

Yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen onlarca eylemci kendileriyle konuşmak için otoyola gelen Güvenlik Bakanı Sergio Berni'ye yumruklu ve taşlı saldırıda bulundu.

"SÜRÜCÜLERİN ÖFKESİNİ ANLIYORUM"

Saldırı sırasında burnundan yaralanan Berni, polislerin çabalarıyla kalabalığın elinden alındı. Berni saldırıya ilişkin açıklamasında sürücülerin öfkesini anladığını belirterek, "Yüzleşmek için buradayım" ifadesini kullandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, cinayetle ilgili olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR HIZ KESMİYOR

Buenos Aires'in kentsel bölgeleriyle kasabaları arasında yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin sık sık çetelerin saldırılarına uğradıkları belirtiliyor. Daniel Barrientos isimli otobüs şoförü La Matanza'da göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.