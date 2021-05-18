Arjantin'de "İsrail'i kınama, Filistin ile dayanışma" gösterisi düzenlendi - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için gösteri yaptı.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki İsrail'in büyükelçiliği yakınında sol görüşlü grupların çağrısıyla toplanan kalabalık, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yerel saatle 16.00 civarında başlayan gösteri 19.00'a kadar sürdü.

Kalabalık, İsrail'i siyonist, faşist devlet, Filistin halkına yönelik saldırıları da soykırım olarak niteledi. Gösteriye katılanlar, şehit olan Filistinlileri özellikleri çocukları anarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Gösteride, "Nazilerin İsrail'e yaptığını, İsrail, Filistin'e yapıyor" ve "Nazi İsrail devleti olmadan, Filistin özgür olur" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler daha sonra şehir merkezindeki Obelisco dikilitaşına kadar yürüdü.

Gösteri nedeniyle trafikte kısa süreli aksaklık yaşandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.