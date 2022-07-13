- Arjantin'de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı

BUENOS AIRES - Arjantin açıklarında kalp krizi semptomları gösteren bir balıkçı, kurtarma helikopteriyle tekneden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Arjantin'in Chubut eyaletinin başkenti Rawson'ın 240 kilometre açıklarındaki bir teknede bir balıkçının kalp krizi belirtileri göstermesi üzerine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kaptanın yardım çağrısı üzerine olay yerine Arjantin donanmasına ait bir kurtarma helikopteri sevk edildi. Rahatsızlanan 47 yaşındaki balıkçı, helikopterden sarkıtılan sedye ile tekneden tahliye edildi. Helikopterde ilk müdahalenin yapıldığı balıkçı, Trelew havaalanına ulaştıktan sonra kendisini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Balıkçının sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.