Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi - Son Dakika

Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.