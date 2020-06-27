Arjantin'de karantina başkent ve çevresinde sıkılaştırılarak uzatıldı - Son Dakika

Arjantin'de karantina başkent ve çevresinde sıkılaştırılarak uzatıldı

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkenin belirli bölgelerinde 3 aydan fazladır uygulanan karantina, başkent Buenos Aires ve çevresinde sıkılaştırılarak 17 Temmuz'a kadar uzatıldı.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkenin belirli bölgelerinde 3 aydan fazladır uygulanan karantina, başkent Buenos Aires ve çevresinde sıkılaştırılarak 17 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, televizyondan yayımlanan videoda, Kovid-19 vakalarının sıklıkla görüldüğü başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) 1 ila 17 Temmuz tarihleri arasında sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Fernandez, karantinanın önemine değinerek, son 20 günde AMBA'da vaka oranının yüzde 140, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının ise yüzde 95 arttığını belirtti.

Karantina uygulamanın virüsle mücadelede etkili olduğunu söyleyen Fernandez, "Sağlık sistemimizin gelişmesi ve herkese hizmet verebilmesi için zaman kazanmaya ihtiyacımız var. Karantina salgına karşı bildiğimiz tek çare." dedi.

Fernandez, karantinanın ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin, "Ekonomi kötüye gidiyor ama ekonominin telafisi olur. Telafisi olmayan şey hayatını kaybeden bin Arjantinli." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 1167 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 52 bin 557 kişide görüldü.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler yapılarak virüsün toplum içinde bulaşmaya devam ettiği yerlerde 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Haziran ayının başında Arjantin'in büyük bir bölümünde, virüsün toplum içinde yayılmadığı gerekçesiyle karantina kaldırılarak sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulamaya konmuştu.

Ülkedeki Kovid-19 vakaları ve virüs kaynaklı ölüm sayılarının çoğu nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri ve Buenos Aires eyaletinde yaşanıyor.

Arjantin'de bu ayın ortalarından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında artış görülüyor.

Buenos Aires, Karantina, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 00:41 Kaynak: AA

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