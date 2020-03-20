Arjantin'de karantina ilan edildi - Son Dakika
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Arjantin'de karantina ilan edildi

1 saat önce

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.

Arjantin'de karantina ilan edildi, System.String[]

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Fernandez, eyalet valileriyle Devlet Başkanlığı Konutu Olivos'ta yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00: 00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatan Fernandez, "Arjantinlilerin sağlığını gözetiyoruz ve bu önlemi, ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca az olmasını umarak alıyoruz. Herkes evinde kalmalı ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmalı. Dükkanlar, marketler, eczaneler açık olacak." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Fernandez, karantina süresi boyunca, Sahil Güvenlik, Jandarma, Federal ve Eyalet polislerinin sokağın güvenliğini sağlayacağını ve geçerli sebebi olmadığı halde sokağa çıkanlar için cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Karantina, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:10 Kaynak: AA

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