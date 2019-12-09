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Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi
6 saat önce
Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi, 26 Ekim'de, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisini anlatan yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın ücretini ödemeden kitapçıdan çıkarken yakalanmıştı. Meksika, büyükelçinin çekildiğini duyurdu
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.
Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:44
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