Son Dakika Haberleri: Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi
Son Dakika Dünya Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi - Son Dakika Dünya

Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi

6 saat önce

Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi, 26 Ekim'de, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisini anlatan yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın ücretini ödemeden kitapçıdan çıkarken yakalanmıştı. Meksika, büyükelçinin çekildiğini duyurdu

Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksikalı büyükelçi geri çekildi, System.String[]

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 10 dolarlık kitabı çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'nun geri çekildiğini duyurdu.


Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." ifadelerini kullandı.

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Buenos Aires, Arjantin, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:44 
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