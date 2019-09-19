Arjantin'de kızgın protestocular hükümet binasını ateşe verdi

Arjantin'in güneyindeki Rawson şehrinde iki öğretmenin ölümünün ardından kızgın protestocular yerel hükümet binasını ateşe verdi. Maaş zammı için gösteriyen katılan iki öğretmen dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetmişti.