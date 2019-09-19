Son Dakika Haberleri: Arjantin'de kızgın protestocular hükümet binasını ateşe verdi
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Arjantin'de kızgın protestocular hükümet binasını ateşe verdi

1 saat önce

Arjantin'in güneyindeki Rawson şehrinde iki öğretmenin ölümünün ardından kızgın protestocular yerel hükümet binasını ateşe verdi.

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Arjantin'in güneyindeki Rawson şehrinde iki öğretmenin ölümünün ardından kızgın protestocular yerel hükümet binasını ateşe verdi. Maaş zammı için gösteriyen katılan iki öğretmen dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Arjantin'de kızgın protestocular hükümet binasını ateşe verdi

Arjantin, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:42 
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