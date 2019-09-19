Arjantin'de kızgın protestocular hükümet binasını ateşe verdi
1 saat önce
Arjantin'in güneyindeki Rawson şehrinde iki öğretmenin ölümünün ardından kızgın protestocular yerel hükümet binasını ateşe verdi.
Arjantin'in güneyindeki Rawson şehrinde iki öğretmenin ölümünün ardından kızgın protestocular yerel hükümet binasını ateşe verdi. Maaş zammı için gösteriyen katılan iki öğretmen dönüş yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:42
Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar F-16 pilotu, elektrik tellerinde asılı kaldı Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti