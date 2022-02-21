Üye Girişi
Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi - Son Dakika

Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi

21.02.2022 15:24
Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi

Arjantin'de paleontologlar, daha önce bilinmeyen "kolsuz" bir dinozor türü keşfetti.

Arjantin'de paleontologlar, daha önce bilinmeyen "kolsuz" bir dinozor türü keşfetti.

Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'de gün yüzüne çıkarılan kafatası fosiliyle belirlenen dinozor türüne "Guemesia ochoai" adı verildi.

Bilim adamları, Guemesia ochoai'nin yaklaşık 66 milyon yıl önce Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Hindistan'da yaşayan Abelisaurid adlı dinozor ailesinin yakın akrabası olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Kolsuz aileye mensup olan Guemesia ochoai'nin kafatasının, Arjantin'in kuzeybatısında bulunan türünün tek örneği olduğunu dile getiren paleontologlar, bu yeni türün kafatasının oldukça küçük olduğuna işaret etti.

Makalenin yazarlarından paleontolog Anjali Goswami, yeni dinozor türünün oldukça sıra dışı olduğunu ifade ederek araştırmaya devam ederek Guemesia ochoai ve akrabalarının daha fazla örneğini bulmayı ümit ettiklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi Hindistan İçişleri Bakanı Shah: 'Tüm dinler okulların kıyafet kurallarını kabul etmeli' Hindistan İçişleri Bakanı Shah: "Tüm dinler okulların kıyafet kurallarını kabul etmeli" Asya borsaları Hindistan hariç geriledi Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Güney Amerika, Arjantin, Afrika, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:18 Gelin ve damadı tehlikeye attı! Drift yapmanın cezasını 9 bin TL ödeyerek verdi
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 CHP'li vekilden enflasyon açıklaması gündem olan AK Partili vekile abaküs önerisi: Kargoya vereceğim!
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement