Arjantin'de Kovid-19 bağlantılı ilk Siyah Mantar vakası açıklandı

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan taburcu olan bir kişinin 'Kara Mantar' olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara Mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra 'Kara mantar' olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti. Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs'ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Kovid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

DAMAK YARALARI SONRASI DOKTORA BAŞVURDUArjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Kovid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliğine başvurduğunu açıkladı. 9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran'da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Kovid-19 ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.KARA MANTAR

Bakanlık, mukormikozun (Kara Mantar) genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti. Kovid-19 ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.