Arjantin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 100 bini aştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 614 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 697 yeni vaka tespit edildi.
Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 100 bin 250'ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 702 bin 657'ye yükseldi.
Virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 326 bin 403 olarak açıklandı.
Ülkede şu ana kadar 25,7 milyon kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Nüfusu 45 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, Kovid-19 vakalarının derlendiği "Worldometers" sitesine göre, dünyada salgından en çok etkilenen 8'inci ülke konumunda bulunuyor.
Kaynak: AA
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