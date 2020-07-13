Arjantin'de Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de son 24 saatte 2 bin 657 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüs görülenlerin sayısı 100 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 35 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 1845'e çıktı.

Yaklaşık 4 aydır karantina uygulanan Arjantin'de son 24 saatte 2 bin 657 yeni vaka tespit edilmesiyle birlikte virüs görülenlerin sayısı da 100 bin 166'ya yükseldi.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 38 bin 335 vaka ve 682 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 53 bin 661 vaka ve 902 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 52, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 59,5 olduğu belirtildi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ortaklığında geliştirdiği "BNT162" isimli Kovid-19 aşı adayının, Arjantin'de insanlar üzerinde deneneceği açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta 1-17 Temmuz tarihlerinde ülkede salgından en çok etkilenen AMBA'da sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina kararı, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmıştı.