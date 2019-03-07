Arjantin'de Küçük Bir Uçak Ağaçlık Alana Düştü, O Anlar Turist Kamerasında
1 saat önce
? Arjantin'de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü.
? Arjantin
'de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü. Bölgedeki turistler uçağın düşme anını kaydetti.
Olay önceki gün Arjantin'nin Cordoba kentinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu, Tecnam P2002 Sierra tipi uçak, teknik bir arıza sonrası ağaçlık bir alana düştü. O sırada bölgede olan bir turist kafilesi durumu fark ederek, yetkililere bilgi verdi. Pilot
ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uçağın düşme anını ise kafiledeki bir turist kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:12 Kaynak: DHA
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