Arjantin'de küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Arjantin'de küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bir küçük uçağın iniş sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bir küçük uçağın iniş sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Esquel kentinde 4 kişiyi taşıyan Learjet 35 tipi küçük uçağın Antonio Parodi Havalimanı'na inişi sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Buenos Aires eyaletinden gelen uçakta 2 kişilik mürettebat ile bir doktor ve hemşirenin bulunduğu, kazada doktor ve hemşirenin hayatını kaybettiği belirtildi. Esquel Bölge Hastanesine kaldırılan mürettebattan yoğun bakıma alınan pilotun durumunun ağır olduğu açıklandı. Uçağın acilen Buenos Aires eyaletine nakledilmesi gereken çocuk hastayı almak üzere geldiği bildirildi. Kazaya yoğun sisin neden olduğu tahmin ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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