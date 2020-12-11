Arjantin'de kürtaj karşıtı ve yanlısı gösteriler - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi kürtaj karşıtı ve yanlısı gösteri düzenledi.

Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde hamileliğin isteğe göre yasal hale getirilmesini kapsayan yasa tasarısı tartışılırken, başkent Buenos Aires'teki Kongre binası önünde tasarıyı destekleyen ve buna karşı çıkan binlerce kişi gösteri düzenledi.

Gösteriler için Kongre binasının önündeki meydan bariyerlerle kapatılarak, meydanın bir tarafı yasa tasarısını destekleyenlere, diğer tarafı ise buna karşı çıkanlara ayrıldı.

Kürtaja karşı çıkan gruplar ellerinde açık mavi bezler taşırken, kürtajın yasal hale gelmesini destekleyen gruplar ise yeşil bezler taşıdı. Her iki grup da kendileri için ayrılan kısımda kurulan alanlarda sloganlar attı.

Tasarının tartışmaya başlanmasından önce Çarşamba günü, Temsilciler Meclisi'nde görüş bildirme aşamasındayken başlayan, dün ise yüksek katılımla devam eden gösterilerin, tasarının mecliste oylanmasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Tasarının oylama kısmına 257 milletvekilinin kendisi için ayrılan 5 dakikalık süre içinde görüş bildirmesinin ardından geçilecek. Oylamanın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Temsilciler Meclisinde onaylandıktan sonra, tasarının yasalaşması için Senatörler Meclisi'nin onayından geçmesi ve yürürlüğe girmesi için de Devlet Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, seçim vaatleri arasında bulunan ülkede kürtajın yasal hale getirilmesini içeren yasa tasarısını 17 Kasım'da Kongreye sunmuştu.

Tasarı, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtajın isteğe göre serbest hale getirilmesini, sağcı ve dini kesimler "soykırım" ve "cinayet" olarak nitelerken, feminist ve sol eğilimli kesimler ise bunun yasal bir hak olduğunu savunuyor.