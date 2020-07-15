Arjantin?de marketteki silahlı soygun kamerada - Son Dakika

Arjantin?de marketteki silahlı soygun kamerada

Arjantin'de bir markette yaşanan 4 silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Arjantin'de bir markette yaşanan 4 silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires eyaletindeki Tres de Febrero kasabasında dört silahlı hırsız, 5 dakika içerisinde girdikleri marketin 1 çalışanını öldürdükten sonra 420 dolar tutarında şarap, birkaç kilo et ve bilgisayarıyı alarak kayıplara karıştı. Soygun anında iki market çalışanından biri kaçmaya çalışırken hırsızlar tarafında vurularak öldürülürken, diğer market çalışanı yaralı halde kaçmayı başardı. O anlar ise güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Market çalışanı bir kadın, hırsızların mağazanın düzenini bildiklerini belirtti. San Martín kasabası yakınlarındaki bir mezarlığa araçlarını bırakıp yürüyerek kaçan hırsızlar için soruşturma başlatıldı.

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Buenos Aires, Arjantin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:42 Kaynak: DHA

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