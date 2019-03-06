Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Öğretmenlerden Hükümete Protesto

Arjantin'de Öğretmenlerden Hükümete Protesto

50 dakika önce

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen yıldan beri ücret konusunda hükümetle anlaşma sağlayamayan öğretmenler, gösteri düzenledi.

Arjantin'de Öğretmenlerden Hükümete Protesto, System.String[]
BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen yıldan beri ücret konusunda hükümetle anlaşma sağlayamayan öğretmenler, gösteri düzenledi.

Buenos Aires Özerk Şehri'nde faaliyet gösteren çeşitli eğitim sendikalarının çağrısıyla binlerce gösterici, başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binasından başlayarak ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada yakınına kadar uzanan Mayıs Caddesi boyunca yürüdü.

Öğretmen maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen göstericiler, hükümetten zam talebinde bulundu.

Eğitim sendikaları, geçen yıl Aires Eyaleti Valisi Maria Eugenia Vidal'in 2019 için resmi enflasyon endeksine göre yapacağı zammı yetersiz bularak reddetmişti.

Arjantin'de ortalama öğretmen maaşının, 2016'dan bu yana kötüye giden ekonomi ve yükselen enflasyon nedeniyle, tüketici fiyat endeksinin altında kaldığı biliniyor.

Bazı eğitim sendikalarının ulusal çapta uygulayacağı iş bırakma grevi yüzünden, ülkedeki birçok okulda eğitime zamanında başlanamayacak. Arjantin'de mart ayında başlayan eğitim-öğretim yılı aralıkta sona eriyor.

Ülkede geçen yıl öğretmenler tarafından düzenlenen iş bırakma eylemleri nedeniyle, tatil günleri hariç yaklaşık 1 ay okullarda eğitim verilememişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Buenos Aires, Güney Amerika, Arjantin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenleri Gözaltına Aldıran Savcı: Rica Üzerine İşlem Yaptırmadım Fas-Arjantin Maçında Futbolcular, Lionel Messi'ye Sert Müdahale Yapmayacak

Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:49:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Öğretmenlerden Hükümete Protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]