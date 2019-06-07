Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Papa Franciscus'a yakın piskoposa cinsel istismar suçlaması
Son Dakika Güncel Haber

Arjantin'de Papa Franciscus'a yakın piskoposa cinsel istismar suçlaması

25 dakika önce

BUENOS Arjantin'de savcılık, Papa Franciscus'a yakınlığı bilinen Piskopos Gustavo Zanchetta hakkında cinsel istismar davası açtı.

Arjantin'de Papa Franciscus'a yakın piskoposa cinsel istismar suçlaması, System.String[]
BUENOS Arjantin'de savcılık, Papa Franciscus'a yakınlığı bilinen Piskopos Gustavo Zanchetta hakkında cinsel istismar davası açtı.
Kamu Savcılığından yapılan açıklamada, Piskopos Zanchetta'nın "ağır ve sürekli cinsel istismarla" suçlandığı bildirildi.
Arjantin'in Oran şehrinde piskopos olarak görev yapan Zanchetta, 2017 yılında ani bir kararla istifa etmiş, ardından birkaç ay sonra Papa Francis tarafından Vatikan merkez yönetiminde görevlendirilmişti.
Papa Franciscus kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında Zanchetta'nın uygunsuz cinsel davranışları nedeniyle Papalık mahkemesi tarafından yargılandığını, davanın devam ettiğini açıklamıştı.
Vatikan, Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan rahiplerin vakalarının son dönemlerde uluslararası medyada gün yüzüne çıkmasından sonra adımlar atmaya başlamıştı.
Cinsel istismar olaylarından dolayı özür dileyen Papa Franciscus, son olarak Vatikan'daki vatandaşların ve diplomatların gördükleri ve duydukları herhangi bir cinsel istismar olayını rapor etmesini zorunlu kılan bir yasa çıkartmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Vatikan, Arjantin, Papa Francis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapacakları ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı! Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:10:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arjantin'de Papa Franciscus'a yakın piskoposa cinsel istismar suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]