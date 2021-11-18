Arjantin'de parlamento seçimleri sonrası Kongrede ilk anlaşmazlık - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de muhalefet blokuna mensup Kongre üyeleri, hükümetin Senatoda çoğunluğu kaybettiği seçimlerin ardından yeni Kongre üyelerinin göreve başlamasından önce bazı kararnameleri aceleyle onaylatmasından şikayet etti.

Muhalif, Değişim için Birlikte (Juntos) ittifakına mensup senatör ve milletvekilleri, iktidarın Herkesin Cephesi (Todos) ittifakını pazar günü düzenlenen parlamento seçimlerinde belirlenen yeni Kongre üyeleri 10 Aralık'ta göreve başlamadan önce bekleyen 116 kararnameyi "aceleyle" onaylatmakla suçladı.

Juntos ittifakının Senatodaki blokunun başkanı Luis Naidenoff ile Temsilciler Meclisindeki blokun başkanı Mario Negri öncülüğündeki muhalefete mensup Daimi İki Meclisli Komisyon üyeleri, 116 kararnamenin görüşüldüğü oturumu terk etti.

"Zorunlu ve acil kararnamelerin" değerlendirildiği Daimi İki Meclisli Komisyonun 8'i senatör, 8'i milletvekili olmak üzere 16 üyesi bulunuyor. Halihazırda iktidar kanadı 9 üyeyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor.

"İktidarın manevrası" şeklinde nitelendirildi

Muhalefete mensup Kongre üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, Aralık 2019'dan bu yana bekleyen kararnamelerin 10 Aralık'ta yeni Kongre üyelerinin göreve başlamasından önce tek oturumda masaya yatırılmasını "iktidarın manevrası" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti de düzenlediği basın toplantısında, muhalefete cevaben, söz konusu kararnamelerin büyük çoğunluğu zaten yürürlükte bulunduğu veya süresi dolduğu için bunun normal bir prosedür olduğuna işaret etti.

Kararnameler arasında ülkede bazı bakanlıkların isminin değiştirilmesi ve çeşitli emeklilik yardımlarının artırılması gibi düzenlemeler bulunuyor.