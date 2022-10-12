Arjantin'de Prof. Dr. Fuat Sezgin, "Bilim Tarihi ve İslam Konferansı"nda anlatıldı - Son Dakika
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Arjantin'de Prof. Dr. Fuat Sezgin, "Bilim Tarihi ve İslam Konferansı"nda anlatıldı

12.10.2022 17:46
Arjantin'de Prof. Dr. Fuat Sezgin, "Bilim Tarihi ve İslam Konferansı"nda anlatıldı

BUENOS Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfının (İBTAV) düzenlediği Bilim Tarihi ve İslam Konferansı'nda, Sezgin'in hayatı, eserleri ve İslam medeniyetinin dünya bilim tarihine yönelik katkıları anlatıldı.

BUENOS Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfının (İBTAV) düzenlediği Bilim Tarihi ve İslam Konferansı'nda, Sezgin'in hayatı, eserleri ve İslam medeniyetinin dünya bilim tarihine yönelik katkıları anlatıldı.

İBTAV ile Başkent Buenos Aires'teki Austral Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İBTAV Başkanı Mecit Çetinkaya ile İBTAV Başkan Yardımcısı ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı.

Austral Üniversitesindeki konferansta, Sezgin'in hayatı, eserleri ve İslam medeniyetinin dünya bilim tarihine yönelik katkıları üzerine yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sunuldu. Ömrünü bilimsel araştırmalara adamış Sezgin'in, bir düşünür ve araştırmacı olarak İslam ve bilim tarihinin aydınlatılması bağlamında sahip olduğu öneme vurgu yapıldı.

Konferansta, "İslamiyet'in altın çağı" olarak nitelendirilen 9. ve 15. yüzyıllar arasında ünlü İslam alimlerinin bugünkü sosyal ve bilimsel çalışmaların ilerlemesinde sahip oldukları öncü rol ve yaptıkları katkılar hakkında da bilgi verildi.

Konferansın sonunda İBTAV ile Austral Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü arasında gelecek dönemde ortak akademik faaliyetler düzenlenmesi amacıyla bir niyet beyanı da imzalandı.

Bilal Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle Arjantin'deki Müslümanları temsil eden sivil toplum kuruluşlarından Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi (CIRA) Başkanı Anibal Bakir Bachir ve Başkan Yardımcısı Husein Hallar ile heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

CIRA'ya bağlı ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilerin bulunduğu okul ziyaret edilerek, incelemelerde bulunuldu, Prof. Dr. Sezgin'in hayatı ve İslam bilim tarihi araştırmalarına yönelik katkıları hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Kapasite genişletilmesine ihtiyaç duyan okulun TİKA aracılığıyla yenilenmesi ve bir kreş inşa edilmesi öngörülüyor.

Ziyaret vesilesiyle CIRA ile İBTAV ve Kırıkkale Üniversitesi arasında birer mutabakat zaptı imzalandı.

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'yi geleneksel spor müsabakaları çerçevesinde sık sık ziyaret eden Konfederasyon Üyesi Arjantin Pato Federasyonu Başkanı Guillermo "Willy" Bracuto'yla da bir araya gelerek, Arjantin Pato Federasyonu tesislerini ziyaret etti ve Arjantin'in milli sporu olan Pato hakkında kendisinden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Fuat Sezgin, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de Prof. Dr. Fuat Sezgin, 'Bilim Tarihi ve İslam Konferansı'nda anlatıldı - Son Dakika

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